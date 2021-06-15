Авиаэксперт оценил идею не пускать в самолеты россиян без антител и прививки

Авиаэксперт Илья Шатилин оценил идею вирусолога Александра Чепурнова не пускать в самолет россиян, которые не болели коронавирусом и не сделали прививку.

Он отметил, что на эшелоне 10 тысяч метров никаких вредных веществ, частиц нет.

"Воздух поступает к вам сверху, всасывается обратно снизу под креслом, соответственно сверху вниз проходит воздушный поток и соответственно все, что вы вдыхаете, оно по большому счету не летит по салону куда-то, оно тут же засасывается как раз-таки системой вентиляции, проходит через HEPA-фильтр", – рассказал Шатилин.

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