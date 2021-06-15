В Москве зафиксировали взрывной рост числа выявляемых случаев заражения COVID-19

В Москве взрывной рост числа выявляемых случаев заражения COVID-19, заявил Сергей Собянин. По его словам, количество фиксируемых случаев за последние дни выросло на 80%, при этом число людей, которые попадают в больницы с тяжелой формой заболевания, увеличилось на 70%.

Этот подъем больше, чем в апреле-мае прошлого года, когда все сидели по домам. В настоящее же время в городе много людей, которых не пугает статистика: толпы собираются на танцполах и у причалов. Подробнее об итоге прошедших праздничных дней – в сюжете телеканала Москва 24.