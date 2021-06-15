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Москвичка поделилась кадрами, чем занимаются мужчины в период нерабочих дней. Они играют во дворе в футбол.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.

Помимо этого, в городе закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фуд-корты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или навынос. Ограничения также коснулись парков: там запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.