Москвичам рассказали о работе соцучреждений на выходной неделе

12:30
Сергей Собянин подписал указ, предполагающий продление нерабочих дней с сохранением зарплаты до 19 июня включительно. В своем блоге мэр уточнил, что это сделано для того, чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей. В связи с данной мерой на этой неделе изменен график работы некоторых учреждений социальной сферы.
Подать заявление на регистрацию в отделы ЗАГС и получить документы можно по предварительной записи. Для этого надо позвонить по номеру +7 495 777-77-77.
Служба занятости принимает заявления на предоставление услуг в электронном виде. Попасть на личный прием можно только по предварительной записи.
Клубные пространства "мой социальный центр" проводят занятия в дистанционном формате.
"Мои документы" большинство услуг оказывают также по предварительной записи. Однако она не нужна тем, у кого есть сертификат о вакцинации против коронавируса.
Запись в "Мои документы" не понадобится и тем, кто обратится для регистрации рождения или брака, для оформления российского паспорта или получения соцкарты и полиса обязательного медицинского страхования, а также - для получения результатов и готовых документов. Во всех остальных случаях нужно сначала записаться на портале mos.ru. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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