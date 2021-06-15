Москвичам рассказали об ответственности за нарушение новых ограничений

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице объявлены выходные до конца недели. Также в городе введены некоторые ограничительные меры.

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что нарушителям ограничений грозит штраф.

"За нарушение установленных ограничений для юридических лиц предусмотрена ответственность в размере от 200 до 300 тысяч рублей, для физических лиц, граждан, которые все-таки будут пользоваться инфраструктурой парков, установлена административная ответственность в размере до 4 000 рублей", – уточнил Данчиков.

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