Москвичам рассказали, как получить машину за прививку

У тех, кто собирается сделать прививку, есть возможность получить машину. Ее разыграют среди москвичей, которые впервые придут на процедуру до 11 июля.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве до конца недели объявлены выходные. Закрыты детские и спортивные площадки, за их посещение можно получить штраф. Не работают и фуд-корты в торговых центрах, однако там открыты пункты вакцинации.

Подробнее о том, есть ли там желающие привиться и много ли вообще людей, – в сюжете телеканала Москва 24.