Москвичам рассказали, какие ограничения действуют в городе

В Москве объявлена выходная неделя для сдерживания заболеваемости коронавирусом. Это касается всех предприятий, которые обычно не работают по выходным дням.

Нерабочие дни продлены до воскресенья. При этом сотрудники не теряют заработную плату за это время. Как минимум треть сотрудников, которые не прошли вакцинацию, переходят на удаленку.

Людям старше 65 рекомендовано работать из дома, как и тем, кто не прошел вакцинацию и имеет хронические заболевания. Также людям старшего возраста рекомендовано побыть дома или на даче и воздержаться от поездок.

Кроме того, до 20 июня приостановлена работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах. Ресторанам, барам, кафе, ночным клубам и другим подобным заведениям запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00.

Также в крупных городских парках закрыты беседки, пункты проката транспорта, детские и спортивные площадки, аттракционы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.