Москвичи отпраздновали День России. В выходные город гудел от очередей: толпы были в парках, у фонтанов и даже за пончиками на ВДНХ.

Подробнее о том, безопасно ли все это и что с антиковидными мерами, – в сюжете телеканала Москва 24.