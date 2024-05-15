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15 мая, 19:45

Общество

Омбудсмен по правам ребенка рассказала о правилах безопасности во время летних каникул

Омбудсмен по правам ребенка рассказала о правилах безопасности во время летних каникул

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В июне у детей начнутся каникулы. Летом у ребенка много свободного времени и он бывает предоставлен сам себе, поэтому важно рассказать детям, как правильно себя вести, чтобы не подвергнуть свою жизнь опасности, считает уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская.

По ее словам, особое внимание стоит уделить сапбордам и детским квадроциклам. Так, катаясь на сапе, ребенок должен быть в спасательном жилете, а нога обязательно прикреплена к доске страховочной веревкой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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