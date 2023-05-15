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Общество

Москвичам рассказали о помощи волонтеров по вопросам контрактной службы

Москвичам рассказали о помощи волонтеров по вопросам контрактной службы

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На улицах Москвы волонтеры рассказывают об условиях военной службы по контракту. В городе работают мобильные информационные стойки.

На таких стойках можно взять буклеты и узнать подробнее о контрактной службе. Например, о том, какие льготы положены участникам спецоперации, о порядке денежных выплат, а также о получении военных специальностей. Информационные пункты можно встретить возле железнодорожных станций, входов в метро и в других людных местах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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