Москвичам рассказали о помощи волонтеров по вопросам контрактной службы

На улицах Москвы волонтеры рассказывают об условиях военной службы по контракту. В городе работают мобильные информационные стойки.

На таких стойках можно взять буклеты и узнать подробнее о контрактной службе. Например, о том, какие льготы положены участникам спецоперации, о порядке денежных выплат, а также о получении военных специальностей. Информационные пункты можно встретить возле железнодорожных станций, входов в метро и в других людных местах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.