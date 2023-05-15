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Общество

Новости часа: вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ

Новости часа: вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ

Жителям столицы рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

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Вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и высыпаниями

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вузам России для борьбы с корью рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и сыпью. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Три авиакомпании РФ запросили рейсы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Об этом заявили в Минэкономики Грузии.

Около 100 заводов на территории новых регионов России перезапустили в 2022 году. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ ДенисМантуров.

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