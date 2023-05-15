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Общество

Вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и высыпаниями

Вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и высыпаниями

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Российским вузам направили рекомендации по профилактике кори. Их разработали Роспотребнадзор и министерство образования и науки.

У студентов будут собирать данные о наличии прививок от кори или иммунитета в результате перенесенной болезни. Кроме того, сотрудникам рекомендовали не допускать до занятий учащихся с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже. В случае если два или более человек заболели, то учебу лучше перевести на дистанционку минимум на 21 день.

Ранее в Москве было несколько случаев кори в университетах. Всех, кто с контактировал с заразившимися, отправляли на удаленный режим и предлагали экстренно сделать прививку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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