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Общество

ГД предложила выдавать субсидии на оплату коммунальных услуг по одному заявлению

ГД предложила выдавать субсидии на оплату коммунальных услуг по одному заявлению

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В России предложили выдавать субсидии на оплату коммунальных услуг по одному только заявлению. Как сообщила газета "Известия", с такой идеей к правительству обратился профильный комитет Госдумы. По мнению авторов инициативы, чиновники будут самостоятельно запрашивать остальные бумаги.

Кроме того, авторы идеи предложили снизить максимальную планку, при которой предоставляют субсидии, с 22 до 15%. Так, в столице рассчитывать на выплату могут те москвичи, у которых на коммуналку уходит более 10% от дохода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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