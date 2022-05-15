Большой детский хор имени Попова отметил 50-летие

Большой детский хор имени Попова отметил свое 50-летие. Визитные карточки прославленного коллектива – песни, знакомые многим с самых ранних лет, в числе которых "Крылатые качели", "Прекрасное далеко", "Вместе весело шагать".

На юбилей в Кремлевском дворце собрались солисты и воспитанники хора за всю его историю. Поздравил хор и Владимир Путин. Президент направил коллективу телеграмму, пожелав новых творческих достижений и вдохновения. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

