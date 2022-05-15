В Москве прошел креатон в сфере туризма

В Москве прошел первый креатон в сфере туризма с призовым фондом в 1 миллион 200 тысяч рублей. В нем приняли участие ивент-менеджеры, дизайнеры, блогеры, режиссеры, художники. Всего отобрали 150 человек из более чем двух тысяч заявок.

Их на команды, которые за два дня должны были подготовить презентацию полноценного маркетингового проекта по продвижению туризма в Москве для разных типов путешественников. В итоге жюри выбрало сразу несколько команд победителей. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

