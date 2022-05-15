В Москве состоялось собрание патриотического клуба "Мы служим тебе, Россия"

В Москве состоялось собрание Межконфессионального патриотического клуба "Мы служим тебе, Россия". В нем приняли участие школьники и молодежь города, а также ветераны групп спецназначения "Вымпел" и "Альфа" и участники боевых действий.

Главная цель проекта – формирование у молодых людей активной гражданской позиции, независимо от нации и религии. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.