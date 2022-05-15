Москвичей предупредили об опасном ветре до конца дня

В Москве свирепствует сильный ветер. До конца дня он будет разгоняться до 17 метров в секунду.

В некоторых районах уже прошел град. В МЧС предупредили о грозах. Водителям рекомендуют сегодня не превышать скорость, держать дистанцию и не парковаться под деревьями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.