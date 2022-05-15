Водителей в Москве попросили об осторожности на дорогах

Водителям в Москве рекомендуют не превышать скорость, держать дистанцию и не парковаться под деревьями. А пешеходам – обходить шаткие конструкции.

В столице ожидается 12-14 градусов тепла, однако высока вероятность дождя и грозы. Местами даже прошел град. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.