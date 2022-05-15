В некоторых районах Москвы прошел град

Погода в Москве снова свирепствует. В некоторых районах уже прошел град.

В МЧС предупредили о грозах. При этом дует сильный ветер. До конца дня он будет разгоняться до 17 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.