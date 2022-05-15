В МЧС предупредили жителей Москвы о непогоде

В МЧС предупредили о дожде и грозе в Москве. Водителям в такую погоду рекомендуют не гнать, держать дистанцию и не парковаться под деревьями. А пешеходам – обходить шаткие конструкции.

Ветер будет разгоняться до 17 метров в секунду. По словам москвичей, в некоторых районах уже был град. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.