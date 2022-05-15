Москвичей предупредили о дождях и грозе

Грозы, дожди и переменная облачность – все это ждет москвичей 15 мая. О кратковременных осадках в течение дня предупредили нас в Гидрометцентре.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил, что осадки ожидаются во второй половине дня. Местами возможен град. Сравнимого с нынешним похолодания можно ожидать и на следующей неделе. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.