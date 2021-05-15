В Москву пришел ураганный ветер

Переменчивая погода этим вечером доставила Москве неудобства. На смену солнцу пришел ураганный ветер. Он повалил полтора десятка деревьев.

Помяты машины, трамваи встали. Что прямо сейчас происходит в городе? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.