"Русские витязи" и "Стрижи" отмечают юбилей

У "Русских витязей" и "Стрижей" юбилей. Всемирно известные пилотажные группы отметили день рождения масштабным авиашоу в Кубинке.

Выступили с обновленными программами. Что показали воздушные асы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.