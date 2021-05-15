Новости России: уровень воды в Хабаровском крае начал снижаться

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Наводнение в Хабаровском крае начинает сходить на нет. Вскрытие Амура благополучно завершили, и уровень воды в населенных пунктах стал снижаться. Ранее сообщалось, что из-за разлива реки там затопило дороги и жилые участки. А одно из сел залило практически полностью. Также стало известно, что в МЧС направили дополнительные силы из Хабаровска в Якутию, где сейчас тоже борются с последствиями половодья. Весной там традиционно под пристальным вниманием река Лена и ее притоки.
В Санкт-Петербурге водитель автомобиль сбил пару на электросамокате. Он выезжал из двора и не заметил двух молодых людей, которые мчались на скорости. От удара оба слетели с самоката. Как заявили в полиции, люди на самокате получили травимы средней тяжести.
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге компания устроила гонки в прямо на тротуаре, в толпе людей. В итоге даже сбили одного прохожего. Другие пешеходы сделали гонщикам замечания, те эмоционально отреагировали и завязалась потасовка. Теперь власти Петербурга решили взять самокатчиков под контроль. Там планируют ограничить скорость, запретить кататься вдвоем и оставлять самокаты у метро и остановок.
В Магадане начали утилизировать первые теплоходы, брошенные в бухте Нагаева. Там почти 30 затонувших кораблей. Первые четыре уже подняли с глубины. Их распилят и сдадут на металлолом. Это были пиратские корабли для ловли крабов. Хозяева бросили суда после того, как их арестовали пограничники. Они долго лежали на дне, загрязняли воду и мешали проходу других кораблей. После расчистки береговой зоны, бухту благоустроят и восстановят там рыбный порт.
На Чукотке во льдах застряли несколько десятков белух. Сейчас там установилась солнечная погода и плюсовые температуры. Это означает, что лед становится все менее прочным. Так что, по словам специалистов, в ближайшее время киты, скорее всего, выберутся на свободу.
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