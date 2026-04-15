Смех положительно влияет на здоровье человека. Это выяснили врачи из РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Согласно результатам исследования, при смехе снижается уровень стресса, внутреннего напряжения и болевая чувствительность, а также повышается уровень эндорфинов. Более того, хохот уменьшает риск развития гипертонии и улучшает качество сна.

Однако эксперты предупредили, что неконтролируемый смех может привести к обострению астмы, вывиху челюсти и другим проблемам.

