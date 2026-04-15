15 апреля, 09:00
Смех положительно влияет на здоровье человека
Смех положительно влияет на здоровье человека. Это выяснили врачи из РНИМУ имени Н. И. Пирогова.
Согласно результатам исследования, при смехе снижается уровень стресса, внутреннего напряжения и болевая чувствительность, а также повышается уровень эндорфинов. Более того, хохот уменьшает риск развития гипертонии и улучшает качество сна.
Однако эксперты предупредили, что неконтролируемый смех может привести к обострению астмы, вывиху челюсти и другим проблемам.
