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15 апреля, 08:00

Общество

Врачи предупредили о риске проблем с пищеварением из-за жвачки без сахара

Врачи предупредили о риске проблем с пищеварением из-за жвачки без сахара

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Жевательная резинка без сахара может вызвать дискомфорт в желудке. Об этом рассказали врачи, ссылаясь на случай, когда пациентка долгое время безуспешно меняла питание, пока не выяснилось, что причина в жвачке. Все дело в сорбитоле – сахарозаменителе, который плохо усваивается организмом.

Это вещество может вызывать вздутие, диарею и боли в животе при чрезмерном употреблении. В небольших количествах жвачка остается безопасной, но при появлении симптомов стоит пересмотреть рацион.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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