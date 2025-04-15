Врачи предупредили о риске проблем с пищеварением из-за жвачки без сахара

Жевательная резинка без сахара может вызвать дискомфорт в желудке. Об этом рассказали врачи, ссылаясь на случай, когда пациентка долгое время безуспешно меняла питание, пока не выяснилось, что причина в жвачке. Все дело в сорбитоле – сахарозаменителе, который плохо усваивается организмом.

Это вещество может вызывать вздутие, диарею и боли в животе при чрезмерном употреблении. В небольших количествах жвачка остается безопасной, но при появлении симптомов стоит пересмотреть рацион.

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