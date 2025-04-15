Врачи напомнили о признаках весеннего авитаминоза

Тусклые волосы, ломкие ногти и быстрая утомляемость могут быть признаками весеннего авитаминоза. Его часто вызывают стресс и несбалансированное питание – это мешает витаминам полноценно усваиваться в организме.

Чтобы избежать дефицита, врачи советуют отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна и чаще бывать на свежем воздухе.

В группе риска – беременные и кормящие женщины, подростки в период подготовки к экзаменам, люди с хроническими заболеваниями, вегетарианцы и те, кто активно занимается спортом. При первых симптомах врачи советуют не заниматься самолечением и обратиться к специалисту.

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