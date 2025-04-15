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15 апреля, 07:30

Общество

Москвичам назвали районы столицы с наименьшим количеством пыльцы

Москвичам назвали районы столицы с наименьшим количеством пыльцы

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В Москве начался сезон цветения ольхи, клена и орешника. По прогнозам, уже на этой неделе уровень пыльцы в воздухе заметно повысится. Сложнее всего будет жителям северо-востока, востока, запада и юго-запада столицы. А вот в центре и на севере деревьев меньше, поэтому и дышать будет легче.

Специалисты советуют по возможности уехать в другие регионы, где сезон цветения уже завершился. Тем, кто остается в Москве, рекомендуют сократить время на улице и чаще проводить влажную уборку. Помогут и гаджеты – увлажнители, очистители воздуха и мини-фильтры для носа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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