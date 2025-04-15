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15 апреля, 07:15

Общество

Москвичей начали приглашать на диспансеризацию по телефону

Москвичей начали приглашать на диспансеризацию по телефону

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Москвичам напомнили о плановой диспансеризации. Тех горожан, кто не проходил ее более двух лет, по телефону приглашают посетить необходимых специалистов. Операторы консультируют жителей столицы и по желанию записывают на удобное время в поликлинику по месту прикрепления.

Звонки осуществляются с 09:00 до 21:00 с номера телефона +7 (499) 940−21−22, сообщила руководитель проектов общегородского контакт-центра Алена Гуменникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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