Москвичей начали приглашать на диспансеризацию по телефону

Москвичам напомнили о плановой диспансеризации. Тех горожан, кто не проходил ее более двух лет, по телефону приглашают посетить необходимых специалистов. Операторы консультируют жителей столицы и по желанию записывают на удобное время в поликлинику по месту прикрепления.

Звонки осуществляются с 09:00 до 21:00 с номера телефона +7 (499) 940−21−22, сообщила руководитель проектов общегородского контакт-центра Алена Гуменникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.