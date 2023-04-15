Мощнейший снегопад засыпал несколько регионов России

В Сибирь и на Урал вернулась зима. Мощнейший снегопад засыпал сразу несколько регионов. В Красноярске замело дороги, всего за несколько часов сугробы выросли на 10 сантиметров.

На трассах образовались огромные заторы, также парализованным оказался аэропорт. В Томске к снегопаду добавился гололед. Только за первую половину дня в городе зарегистрировано около 20 ДТП. В одном из них на скользкой дороге столкнулись сразу 11 машин.

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