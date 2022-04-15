Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID-19

Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям c коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, в ближайшее время всплеск заболеваемости маловероятен. Уже несколько недель объем заболевших составляет 800–900 человек, ежедневно госпитализируют 170– 190 человек. А это минимум практически за весь период пандемии.

При этом город готов к любому развитию событий, и в настоящее время в столице будут делать упор на восстановление после коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.