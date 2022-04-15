Рекордные осадки придут в Москву в предстоящие выходные. Уточняется, что таких в апреле не было за всю историю метеонаблюдений.

В субботу, 16 апреля, в столице уже объявили желтый уровень опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.