Дождь окружил Москву со всех сторон

Дождь уже окружил Москву со всех сторон. А на юго-западе даже перешагнул через МКАД. Такие данные доступны на карте осадков. По прогнозам, он будет идти как минимум сутки, а потом может смениться снегом.

Синоптики говорят, что циклон, который приближается, особо активный. 16 апреля утром и днем обещают в районе +6 градусов тепла.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.