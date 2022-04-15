Губернатор Подмосковья навестил семью, готовую принять детей из Донецкого детдома

Губернатор Подмосковья 15 апреля навестил семью, которая готовится принять двух сестер из Донецкого детского дома. В регионе запущен проект, в рамках которого в России пытаются найти родственников детей из ЛНР и ДНР.

В случае если родные так и не найдутся, область готова организовать временную опеку, а в дальнейшем и усыновление. В ближайшее время в Подмосковье приедут 28 детей из Донбасса. Есть уже 11 семей, которые готовы их растить и воспитывать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.