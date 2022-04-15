К Москве приближается новый циклон

Дождь подошел к Москве уже максимально близко. Лить он будет минимум сутки, а потом может смениться снегом.

По словам синоптиков, циклон, который приближается, особо активный. Изначально он шел с Запада, но теперь наступает на город будто с трех сторон, судя по интерактивной карте осадков.

16 апреля утром и днем обещают в районе +6 градусов. Также будет облачно и дождливо. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.