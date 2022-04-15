Заморозки и мокрый снег придут в Москву в ближайшие два дня – синоптики

Заморозки и мокрый снег придут в Москву в ближайшие два дня. Затяжной дождь начнется 15 апреля, сообщили синоптики.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Об этом заявили в СК РФ.

Новый онкохирургический корпус открыли в городской клинической онкобольнице на Загородном шоссе, рассказал Сергей Собянин.

