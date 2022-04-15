Жители Подмосковья начали передвигаться на лодках

В Москве за две недели апреля выпало более 100% месячной нормы осадков, в области – местами еще больше. При этом там активно тает снег, в нескольких районах начался паводок.

Между участками местные передвигаются на лодках. На помощь приходят спасатели, иначе вода может отрезать целые поселки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

