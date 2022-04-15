Новый циклон приближается к Москве

К столице приближается новый циклон, он идет с Запада. Из-за него в выходные возможен снег, а также заморозки. Солнце в большинстве районов уже скрылось, хотя еще утром в городе было ясно.

Теперь небо затягивают тучи, усиливается ветер. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

