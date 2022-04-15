В Подмосковье из-за паводков поднялся уровень воды в реках

В Московской области затопило поселки, дороги и мосты. Из-за паводка вода поднялась на Москве-реке, Клязьме и Оке.

В Коломне вода поднялась почти на два метра выше среднего уровня для апреля. На юго-востоке Подмосковья под водой оказались несколько мостов и переправ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.