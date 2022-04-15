Минздрав заявил, что в РФ достаточно препаратов против симптомов сезонной аллергии

В России достаточно препаратов против симптомов сезонной аллергии. Об этом заявил Минздрав.

Мост через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ готов почти на 50%, сообщили в мэрии.

Ботанический сад МГУ на Воробьевых горах открыли для посетителей.

