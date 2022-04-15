Приложением "Моя Москва" воспользовались более 5 млн раз – Сергунина

Москвичи стали чаще пользоваться приложением "Моя Москва". По словам заммэра Натальи Сергуниной, только за первые три месяца этого года платформой воспользовались свыше пяти миллионов раз.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посещаемость выросла почти в два раза. Передать показания счетчиков, оплатить городские услуги, записаться на прием к врачу – самые популярные запросы в приложении. "Моя Москва" работает с 2019 года. Платформа позволяет оплачивать со смартфона все услуги ЖКХ, образование, штрафы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.