Уровень воды в реках Подмосковья приблизился к максимальному

В ближайшие дни уровень воды в подмосковных реках может достигнуть опасного уровня, предупреждают синоптики. В опасных зонах окажутся город Куровское и деревня Новинки. В зоне подтопления сейчас находятся 140 населенных пунктов. Под воду уходят мосты, дороги и дома.

Все спецслужбы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности. В Звенигороде Москва-река уже достигла своего максимального значения за последние 19 лет – 274 сантиметра. В Серпухове и других населенных пунктах вышла из берегов Ока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.