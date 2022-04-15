Эксперт рассказал, как выбрать постельное белье

Ткани, из которых шьют постельное белье, делятся на три категории: натуральные, полусинтетические и синтетические. Последний вариант – самый бюджетный.

Кроме того, изделия, например, из полиэстера, не мнутся и не требуют глажки. Но у искусственного текстиля есть существенные недостатки.

О том, как выбрать постельное белье, – в эфире телеканала Москва 24.