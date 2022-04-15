Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате в 2022 году

Акция "Бессмертный полк" в 2022 году пройдет в обычном формате. Шествия пройдут в Москве и других городах. Их будут сопровождать волонтеры.

Последний раз "Бессмертный полк" в традиционном виде был в 2019 году. Затем акция проводилась онлайн из-за пандемии.

Сообщается, что портреты героев войны можно будет распечатать бесплатно в МФЦ или на почте. На сайте движения появится возможность выбрать оформление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

