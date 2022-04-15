Помощник президента РФ сообщил о подготовке внеплановой индексации МРОТ и пенсий

На федеральном уровне в ближайшее время объявят о новых соцвыплатах, еще одной индексации пенсий и МРОТ. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин.

Прежде всего поддержат семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Орешкин ожидает и снижения цен на ряд товаров из-за восстановления предложения и отсутствия дефицита.

Ранее Владимир Путин поручил до 20 апреля представить предложения о социальной поддержке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

