С начала года 15 марта стал самым теплым днем в Москве. Воздух прогрелся почти до плюс 10 градусов. Такую температуру зафиксировали на метеостанции Балчуг.

В городе было солнечно, снег во многих районах начал таять, сугробы стали заметно меньше. Но климатическая весна пришла всего на день. 16 марта воздух заметно охладится, также ожидаются дождь со снегом. Дороги вновь покроются тонким слоем льда.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

