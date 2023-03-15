Новости часа: воздух в Москве прогрелся до 8,5 градуса тепла 15 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздух в Москве, по данным станции ВДНХ, прогрелся до 8,5 градуса тепла 15 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Российский радиолокатор для наблюдения за Землей испытают на МКС. Об этом сообщил "Роскосмос".

Летом в подмосковных школах откроется не менее 900 детских лагерей. Это данные регионального министерства образования.