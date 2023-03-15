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Общество

Новости часа: воздух в Москве прогрелся до 8,5 градуса тепла 15 марта

Новости часа: воздух в Москве прогрелся до 8,5 градуса тепла 15 марта

Врачи обработали более девяти миллионов лучевых исследований с помощью ИИ

"Деньги 24": в Москве выросло количество предложений для сдачи квартир в наем

Температура воздуха в столице достигла отметки 8,5 градуса тепла

Жители Красногорска начали выставлять на продажу квартиры из-за сноса спорткомплекса

Новости часа: Нарышкин заявил, что России известны цели разведки США в Черном море

Новости часа: Мишустин сообщил, где откроют отделения Фонда поддержки семей погибших в СВО

Новости часа: Путин поручил прокуратуре активнее защищать права участников СВО

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 16 марта

Из пунктов выдачи Wildberries начали вывозить товары в связи с забастовкой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздух в Москве, по данным станции ВДНХ, прогрелся до 8,5 градуса тепла 15 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Российский радиолокатор для наблюдения за Землей испытают на МКС. Об этом сообщил "Роскосмос".

Летом в подмосковных школах откроется не менее 900 детских лагерей. Это данные регионального министерства образования.

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