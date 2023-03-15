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16:30

Общество

Жители Красногорска стали выставлять на продажу квартиры из-за сноса комплекса "Снежком"

Жители Красногорска стали выставлять на продажу квартиры из-за сноса комплекса "Снежком"

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Жители стали выставлять на продажу квартиры из-за сноса комплекса "Снежком" в Красногорске

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Рынок недвижимости Карасногорска, по словам риелторов, ждет перегрев. На сайтах объявлений люди выставляют на продажу десятки квартир, расположенных в районе Павшинской Поймы. Причина кроется в сносе горнолыжного комплекса "Снежком".

Жители Красногорска опасаются, что снос спортивного комплекса не только изменит городской пейзаж, но и повлияет на привычный уклад жизни. Собственники квартир поделились, что в случае появления нового ЖК транспортная ситуация в районе усложнится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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