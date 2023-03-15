Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО

Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Закон распространяется также на организации и граждан, которые содействуют российской армии в выполнении задач. Размер взыскания может доходить до 50 тысяч рублей для частных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических.

Кроме того, депутаты приняли закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о любых участниках спецоперации. Виновные могут получить до 15 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.