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Общество

Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО

Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО

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Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Закон распространяется также на организации и граждан, которые содействуют российской армии в выполнении задач. Размер взыскания может доходить до 50 тысяч рублей для частных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических.

Кроме того, депутаты приняли закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о любых участниках спецоперации. Виновные могут получить до 15 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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