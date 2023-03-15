Полицейские дали статистику найденных людей с помощью системы распознавания лиц в Москве

Стало известно, что 2,5 тысячи человек, находящихся в розыске, удалось выявить с помощью системы распознавания лиц в 2022 году. Такую статистику дают сотрудники полиции.

Камеры поставили в столичном метрополитене возле турникетов в 2021 году. В результате количество найденных увеличилось на 190 человек, среди них не только нарушители. Благодаря новой системе правоохранители нашли 375 пропавших без вести, в том числе 85 несовершеннолетних.

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